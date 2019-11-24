Harmancı, Uluslararası Foruma katılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 26-27 Kasım tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu’na katılacak.

Başkan Harmancı, aldığı davet ile katılacağı etkinlikte “İnsan onurunu korumak: Temel hizmetlere erişimi teşvik eden yerel yönetimler” konulu bir konuşma yapacak.

Forumda, yerel makamların mültecilerin ve göçmenlerin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çözümleri ana hatlarıyla ele alınacak ve yerel düzeyde göç ve zorla yerinden edilmeye yanıt olarak uluslararası işbirliğini geliştirme fırsatları tartışılacak.

Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenleniyor.

‘Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya’ temasıyla iki gün boyunca sürecek forum kapsamında katılımcılar ve yerel aktörler bir araya gelerek Türk belediyeleri ve dünya genelindeki yerel yönetimler arasında göç ve yerinden edilmeye yönelik şehir düzeyinde verilen yanıtlara dair iyi uygulamaları paylaşacak. Ayrıca, şehirler düzeyinde ortaklıkların kolaylaştırılması ve göç ve yerinden edilme bağlamlarında ilgili aktörler arasındaki ortaklık ve ağların güçlendirilmesi hakkında konuşulacak.

Forumun temel çıktılarından biri de göç ve yerinden edilme konusundaki yerel çözümlere ilişkin küresel ve bölgesel düzeyde kabul edilmiş ilkelerin uygulanmasına yönelik iyi uygulamaları yansıtan 2019 Gaziantep Bildirgesi olacak. Bildirge, ilgili tartışmaları beslemek üzere Küresel Mülteci Forumu (GRF), GFMD ve Belediye Başkanları Mekanizması, İnsan Hareketliliği, Göç ve Kalkınma için Küresel Belediye Başkanları Forumu ve UCLG Kongresi ile de paylaşılacak.