Harmancı, Ümit Tilki’nin defin prosedürü ile ilgili açıklamada bulundu

Lefkoşa Belediye Başkanı (LTB) Mehmet harmancı, dün yeni tip Coronavirüs dolayısı ile vefat eden Ümit Tilki’nin definine ilişkin prosedürün belirlendiğini açıkladı.

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ Coronavirüs dolayısı ile vefat eden Ümit Tilki’ye rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletirim.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak defin işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Defin işlemleri ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir genelge verilmemiştir, bugüne kadar Türkiye Sağlık Bakanlığı, dünya sağlık örgütü dökümanlarını inceleyerek ve Tabipler Birliği Başkanı sevgili Özlem Gürkut ve emekli başhekimimiz sevgili Bülent Dizdarlı ile istişare ederek defin prosedürlerini belirlemiş bulunuyoruz.

Bu gerçekten üzücü bir tablodur, bu konuda tarafımıza çoktan resmi olarak izlenmesi gereken prosedürler iletilmeliydi.

Umarım bu yaptığımız son işlem olarak kalır. Bir kez daha yaslı ailemize başsağlığı dileklerimi iletirim.”