Harmancı: "Ya sosyal medyada dalga geçeceğiz ya da irademizin peşine düşeceğiz"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, sonra da Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık seçimine müdahale edildiğini söyleyerek, “Ya sosyal medyada gülüp, eğlenip dalga geçip unutacağız, ya da aklımızı başımıza alıp ayağa kalkacağız ve irademizin peşine düşeceğiz” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Mehmet Harmancı, “Partiler şunu yapsın, muhalefet şunu yapsın da öte her yurttaş için insanlık onurunun korunması adına görev düşer” vurgusunu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok değil daha 3 hafta önce ülkenin en önemli seçimi için müdahale kelimesi ile ifade etmeye zorlanılan, bir devletin tüm gücüyle başka bir devletin başkanı Mustafa Akıncı olmasın diye çalıştığı, bu uğurda köy köy gezilen, spor kulüplerine aleni şekilde ayar verilen, etkili insanların korkudan telefonlarını kapattıkları bir abluka yaşandı. Maraş ve su konusu ise aslında bir seçim şovu değildi, gücün kimde olduğunun anlaşılması için bir gösteriydi.

Seçim sonuçlarını da hepimize demokrasi şöleni diyerek takdim ettiler.

Dün yine ülke tarihinin en absürt olayı yaşanarak b1r siyasal partinin başkanlık seçimine müdahale edildi, İnsan zekasının alamayacağı abuk bir senaryo ile. Bunu yaşayan insanlar o kadar korkak ki, ne müdahalesi birlik için filan dediler, ayıp gerçekten çok ayıp, gururunuz olsun biraz.

Partiler şunu yapsın, muhalefet şunu yapsın da öte her yurttaş için insanlık onurunun korunması adına görev düşer.

Ya sosyal medyada gülüp, eğlenip dalga geçip unutacağız, ya da aklımızı başımıza alıp ayağa kalkacağız ve irademizin peşine düşeceğiz, aklımızla dalga geçilmemesi için örgütleneceğiz, başımıza her örülen çoraba atkı muamelesi yapmayacağız.”