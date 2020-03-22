Harmancı, yabancı öğrencilerin sorun yaşayabileceğine dikkat çekti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ülkede halen bulunan yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarına dikkati çekti.

Harmancı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün bir kaç arkadaşımızın dikkat çektiği haklı bir konu vardı, ülkemizdeki öğrenciler. Ülkemizde önemli miktarda yabancı öğrenci var, bu gençlerimiz ailelerinden binlerce kilometre uzakta elçilikleri ile ülke koşulları gereği temasları da yok ve şu an ekonomik anlamda zorlanmaya başladılar. Lefkoşa Türk Belediyesi, öğrenci temsilcileri, öğrenci dini grupları ve sivil insiyatif temsilcilerinden oluşan bir whatsapp grubu oluşturdu ve buradan gelen talepler doğrultusunda öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor."