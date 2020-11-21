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Harmancı: “Yaraları sarmak için üzerimize bir görev düşerse elimizden geleni yapmaya hazırız"

Harmancı: “Yaraları sarmak için üzerimize bir görev düşerse elimizden geleni yapmaya hazırız"
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, olumsuz hava koşullarından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Harmancı, yaraları sarmak için üstlerine bir görev düşerse “elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Erenköy, Girne, Çatalköy ve Esentepe civarlarında etkili olan kötü hava koşullarından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Yaraları sarmak için üzerimize bir görev düşerse elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”

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