Harmancı: "Yaşar Ersoy hoca oyununu yine oynar"

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı,Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Yaşar Ersoy’un K.T Devlet Tiyatrosu’nda yönetmesi planlanan oyununun yeni müdür Erdinç Akgür tarafından sansürlediği iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Mehmet Harmancı’nın açıklaması işte şu şekilde:

“Yaşar Ersoy hoca oyununu yine oynar, belediye tiyatrosuna 40 yıl emek vermiş, gider orada yani evinde oynar, önemli olan oyunun nerde oynayabileceği değil önemli olan siyasetin sanat üzerindeki rolü ve aslında bu oyunun nerede oynatılmayacağıdır, sahne sonsuz ve sınırsız bir dünya, kafalar ise sınırlı…Sınırları zorlamaya devam o zaman”