Harmancı’dan karantina takip sistemi önerisi

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, GSM firmalarının bu dönemde ülkeye karantina takip sistemi kazandırabileceklerini önerdi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“GSM firmalarının bu dönemde gerek kendi gerekse de çözüm ortakları ile ülkeye kazandırabilecekleri basit konular vardı, örneğin karantina takip sistemleri gibi.

Adaya ayak basan bir kişinin belirlenen sürelerde adım adım karantina koşullarına uygun davranıp davranmadığını belirlemek günümüz teknolojileri için ve bizim ölçekteki bir ülke için çok kolay.

Tabi bunun da hükümet tarafından da GSM firmalarından talep edilmesi gerekiyordu.

Örneğin her ne kadar fonksiyon bakımından aynı olmasa da 2019 yılında LTB olarak pilot bir uygulama yapmıştık evinde yalnız kalan ve sağlığını merak ettiğimiz 65 yaş üzeri yakınları için, ailelerine bir düğme ile çağrı yapabilecekleri, istem dışı düştüklerinde otomatik uyarı verebilecek bir sistemi pilot uygulama olarak denemeye başlamıştık.

Yurtdışından gelen binlerce insanın karantina koşullarına uyup uymadıkları, belirlenen bölge sınırlıları dışına çıkıp çıkmadıkları elektronik olarak gözlemlenebilirdi ve kimse de bu kadar panik içerisinde olmazdı. Bu ek tedbirler kamuoyu güveni açısından da oldukça önemli olacaktı diye düşünüyorum.”