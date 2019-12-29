Harmancı’dan "Kız Kardeşim Projesi" ne Destek

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen öncülüğünde, İş Kadınları Derneği üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmede Kaner Şirketler Grubu yöneticilerinden Didem Kaner de hazır bulundu.

Görüşmede, ilk ayağı Haziran ayında Lefke’de gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’nin 2.sinin Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenmesi konusunda fikir birliği sağlandı. LTB Başkanı Harmancı bu projeyi Lefkoşa’da gerçekleştirmek için gerekli desteği vereceklerini kaydederken, girişimci kadınlara bu proje aracılığı ile eğitimler verilip onların iş yaşantılarına katkı sağlanacağından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede, bu yıl Lefkoşa’da uygulanacak olan Kız Kardeşim Projesi’nin eğitim başlığının Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi olmasına karar verildi.

Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmek, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol oynamalarını sağlamak ve fırsat yaratmak için,Türkiye’de Coca-Cola Türkiye, TOBB, Habitat Derneği ve İTÜ işbirliği ile hayata geçirilen bir proje.

Kıbrıs‘ta ise Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Kaner Şirketler Grubu işbirliğiyle, İş Kadınları Derneği ve bölge belediyelerinin de destekleriyle Kıbrıs’lı kadınlara ulaşılması hedeflenmekte.