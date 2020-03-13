Harmancı:Mümkünse ağaç altlarına araçlarımızı park etmeyelim

Ülkemizde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. İhbar üzerine harekete geçen Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, çalışmalara başladı .

Teyakkuza geçen ekipler, Küçük Kaymaklı, Terminal, mevkiinde devrilen ağaçlara müdahale etti.



Konuyla ilgili Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Harmancı paylaşımında;

‘Herkese günaydın. Dün gece saat 19:30’dan beri bu hava şartlarında dışarda aralıksız çalışan ekiplerimiz var. Hepsi de canla başla fırtına dolayısı ile meydana gelen ağaç devrilmelerine müdahalede bulunuyorlar. Hava koşulları dolayısı ile bizler de dikkatli olalım ve mümkünse ağaç altlarına araçlarımızı park etmeyelim.’ dedi.