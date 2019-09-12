Harmancı:"Yaşanan olay tüm ülke turizmini derinden etkileyecek"

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, dün akşam yaşanan olayın tüm ülke turizmini derinden etkileyeceğini belirtti.

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahın ilk saatlerinde yaşanan patlama olayını değerlendirdi.

“Bu yaranın sarılabilmesi ülkede var olan bu tip mühimmatların sivil yerleşimin uzağına taşınması, ciddi bir uğraş gerektirecektir”diyen Harmancı şu ifadeleri kullandı;

“Elbette yaşanan olay bize bir kez daha içinde bulunduğumuz coğrafyayı hatırlatmış, tüm adanın silahsız barış içinde bir coğrafyaya dönüşmesinin ne kadar hayırlı bir hedef olduğunun umarım daha iyi algılanmasını sağlamıştır.

Yaralılara geçmiş olsun dilerken, tek tesellimizin can kaybı yaşanmadan olayın atlatılması olduğunu belirtmek isterim”.