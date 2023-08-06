Harnup hırsızları tutuklandı

Harnup hırsızları tutuklandı
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Henüz tespit edilemeyen yerlerden hasat zamanı gelmeden yaklaşık 1000 kilo harnup toplayan 2 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasında, H.M (E-50) ve A.T.’nin (E-40), kaymakamlık tarafından ilan edilen tarihlerden önce Temmuz - Ağustos 2023 döneminde harnup toplayarak ürün hırsızlığı suçunu işleyen şahısların tutuklandığı açıkladı.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

-Gümrüksüz araba süren şahsa yasal işlem

Güzelyurt’ta 5 Ağustos saat 16.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, S.K’nin (E-19), yetkili makamdan izinsiz olarak gümrük izinleri alınmamış araç kullandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başaltıldı.

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