Harnup hırsızları tutuklandı

Henüz tespit edilemeyen yerlerden hasat zamanı gelmeden yaklaşık 1000 kilo harnup toplayan 2 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasında, H.M (E-50) ve A.T.’nin (E-40), kaymakamlık tarafından ilan edilen tarihlerden önce Temmuz - Ağustos 2023 döneminde harnup toplayarak ürün hırsızlığı suçunu işleyen şahısların tutuklandığı açıkladı.
-Gümrüksüz araba süren şahsa yasal işlem
Güzelyurt’ta 5 Ağustos saat 16.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, S.K’nin (E-19), yetkili makamdan izinsiz olarak gümrük izinleri alınmamış araç kullandığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başaltıldı.