Hasan Esendağlı: “Kolluk kuvvetlerinin görevi güvenliği sağlamak, eylemi engellemek değil”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi ve beraberinde birçok platformun desteklediği Meclis ve Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine gerçekleştirilecek yürüyüşün Abdullah Korkmazhan tarafından yapılan açıklamada “Lefkoşa Polis Müdürü bizi aradı, ‘eyleminiz yasaklandı’ dedi” ifadelerinin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu durumla ilgili “Kolluk kuvvetlerinin görevi, barışçıl amaçla eylem veya toplantı yapan yurttaşların güvenliğini sağlamaktır; eylemi engellemek değil” ifadelerini kullandı.

Esendağlı’nın açıklaması şu şekilde:

“Devletin ve kolluk kuvvetlerinin görevi, barışçıl amaçla eylem veya toplantı yapan yurttaşların güvenliğini sağlamaktır; eylemi engellemek değil. Umarım bugünü, demokrasimiz için bir utanç gününe dönüştürmezler.”