Hasan Pala hastanelik oldu... "Yalnızım, Gözlerimi geri istiyorum"

Ülkemizin sevilen usta müzisyenlerden Hasan Pala, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.

Rahatsızlığı nedeniyle Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne yatırılan Pala,"Gözlerimi geri istiyorum" başlıklı fotoğraflı paylaşımında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Romatoloji Servisinde yapayalnız tedavide olduğunu belirtti.

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan usta müzisyene sevenlerinden Geçmiş olsun mesajları geldi.

İşte o paylaşımı;

"İlk defa Saglığımla ilgili çok duygulandım,heyecanlandım ve ağladım hastahanede bu gün yapayalnız.Çünkü olay GÖZLERİMDİ!..

Ne kadara kadar yoracaksın beni Be kahpe FELEK!..Nere kadar üzeceksin beni!?.

Ne Kara Kışlar gördüm de pes etmedim...Bunu da yeneceğim GÖZLERİMİ GERİ İSTİYORUM:)

Sizleri de yoruyorum ama Acılar da mutluluklar kadar paylaştıkça huzur verir:)Bu gün benimle yakından ilgilenen Dr Romatoloji uzmanı Sn Yonca Morris hanımefendiye ve de hemşirelere sonsuz teşekkürler ederim..."