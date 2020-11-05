Hasan Sarpten: "Bu yaşadığımız kış değil... İklim değişikliği"

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iklim değişikliğine dikkat çekti.

Kış mevsiminin bir günde gelmeyeceğini söyleyen Sarpten, “Bir gün önce şort giyip ertesi gün mont giymeye başlayamazsınız” dedi.

İklim değişikliği yokmuş gibi yaşandığını dile getiren Sarpten, “Sonra da yaşanan su baskınlarının ardından 50 yılda bir olan doğal afet diyoruz. Bu kadar basit değil” diye konuştu.

Girne’de yağan yağmurun ardından yaşanan manzaraya dikkat çeken Sarpten, “Bugün yağan sezonun ilk yağışı 24 saat aralıksız sürse ne oluruz hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm ve ürperdim” dedi.

Sarpten’in paylaşımı şöyle:

“İlk yağmur düştü işte... Şimdi, siz buna aldanıp ‘nihayet kış geldi’ diyebilirsiniz. Ancak, bu yaşadığımız normal bir kış mevsiminin başlangıcı değil. Bizim yaşadığımız tam olarak iklim değişikliğidir. Çünkü, hiçbir kış bir günde gelmez. Hiçbir kış, bir gün önce tshort giyerken ertesi gün mont giymeye başlamazsınız. Dahası, kış dediğinden önce sonbahar olur ve bitince de ilkbahar yaşanır. Ne var ki, bu coğrafya artık hava olaylarında uçları yaşıyor, daha da yaşayacak. Ağaçlar daha meyvedeyken yaprak dökmeye başlayacak ve sadece biz değil etrafımızdaki canlılar da bundan kötü etkilenecek. Nasıl ki, yaz girişi bir günde sahillerimiz denizanası doldu. Kış girerken de şu an öngöremeyeceğimiz değişiklikler yaşayacağız. Üstelik hortum, fırtına, kasırga gibi aşırı iklim olayları henüz yaşamadık ki umarım yaşamayız. Lakin, buna pek de gerek yok. Zira biz, hala dogaya hükmettigimizi sanarak ve iklim değişikliği yokmuş gibi davranarak yaşamaya devam ediyoruz. Sonra da yaşanan su baskınlarinin ardından 50 yılda bir olan doğal afet diyoruz. Bu kadar basit degil. Görüntüler Girne'deki alt yapısı olmayan herhangi bir soķağın sadece 15 dakikada ne hale geldiğini gösteriyor. Bugün yağan sezonun ilk yağışı 24 saat aralıksız sürse ne oluruz hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm ve ürperdim...”