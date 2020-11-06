Hasan Sarpten: UBP’yi geleceğe taşıyacak tek isim kaldı… "O da Ali Pilli"

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, tartışma yaratan UBP kurultayının ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.

“Ne Faiz ile Taçoy, ne Saner ile Zorlu ne de Özgürgün bu kaosu çözemez” diyen Sarpten, şu an, UBP’yi ‘geleceğe’ taşıyacak tek ismin Ali Pilli olduğunu söyledi.

“PARTİ İÇİ ÇİRKEFLİĞE ALİ PİLLİ BULAŞMIYOR”

“Şakasız, diğer isimlerin yaptıkları karşısında midemiz bulanırken halen daha günahıyla sevabıyla bakanlığını yapmaya çalışarak salgınla uğraşan ve parti içindeki çirkefliğe pek de bulaşmayan tek kişi o dur” diyen Sarpten, Ali Pilli’nin yeni kabine oluşumunda muhtemelen dışarıda kalacacak tek kişi olacağını belirterek, “Ama olsun. Kendisi benim gönlümde Dünya Sağlık Örgütü başkanlığını hak etse de, eminim UBP’nin düzlüğe çıkması ve ‘birlik, beraberlik’ için teklif edilirse parti başkanlığını başarıyla yapabilecek kapasitededir. Zira, diğerlerinin ne halt yediği ortada” ifadelerini kullandı