Hasan Yılmaz Işık'tan açıklama

KTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını Birleşmiş Milletler nezdinde ileri götürmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in dün akşam katıldığı etkinliğe değinerek, “Bunu olumlu karşılamakla beraber bu yönde yapılacak tüm girişimlerin 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyetini temsil ettiği sürece Kıbrıs Rumlarının çıkarlarına hizmet etmek olacağını derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.