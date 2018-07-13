HASDER, 41. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR

Halk Sanatları Derneği (HASDER) 41. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösteri düzenledi.

Yaşar Ersoy’un yazıp yönettiği, 1977 yılından itibaren HASDER’de çeşitli görevler üstlenmiş yüzlerce genç çocuk ve yetişkin gönüllünün sahneye çıktığı etkinlik öncesinde açılışını LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yaptığı “HASDER’le Anılar” sergisi yer aldı.

HASDER’in 41. yıl manifestosunu ise dernekte başkanlık yapmış Bülent Kanol, Engin Anıl, Mehmet Birinci, Ayşe Kayalı, Öcal Erten, Ali Nebih ve Kani Kanol okudu