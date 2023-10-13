HASDER’in “HALKBİLİMİ” dergisi artık e-dergi olarak yayımlanacak

Halk Sanatları Vakfı’nın (HASDER) 37 yıldır yayımladığı “HALKBİLİMİ” dergisinin, bundan böyle e-dergi olarak yayımlanacağı; geçmiş sayılarına da derneğin internet sitesinden ulaşılabileceği açıklandı.

HASDER Başkanı Kani Kanol yazılı açıklamasında, 46 yıldır Kıbrıs kültürel mirasını araştırmak, korumak ve geliştirmek için mücadele eden vakfın, 37 yıldır yayımladığı dergisinin 61’inci sayısının www.hasder.org adresinden e-dergi olarak yayımlandığını bildirdi.

Artan baskı fiyatları nedeniyle e-dergi olması kararlaştırılan HALKBİLİMİ’nin eski sayılarına www.hasder.org adresinden ulaşılabileceğini duyuran Kanol, şunları kaydetti:

“Kültürel mirasımızın korunması, araştırılması ve geliştirilmesi sözle olacak bir şey değildir. Bizler bunu sevgiyle, inatla ve kararlılıkla ve gönüllü olarak hiçbir menfaat beklemeden çok uzun yıllardır sürdürüyoruz. HALKBİLİMİ dergimiz de bu çabanın bir ürünü olarak 37 yıldır yayınlanıyor. Bu sayıdan itibaren e-dergi olarak yayınlama kararı almak zorunda kaldık çünkü baskı artık çok pahalı ve ülkenin ekonomik durumu da çok kötü.”

Kanol, derginin yeni sayısında yazıları yer alanlara, yayın kuruluna ve gönüllü olarak sayfa düzeni yapanlara da teşekkür etti.