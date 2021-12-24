Hasgüler: "Dünya Sağlık Örgütü’nün şubesi KKTC’de açılmalı"

Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın konuğu oldu.

Dünyanın ve insanlığın ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu söyleyen Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, “Dünya Sağlık Örgütünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ofis açmaları için 100 bin imza topladık ve ilettik. Bu işin yüzde ellisi. Geri kalan yüzde ellisini de siyaset yapmalı. Ülkemizde yukarıdan aşağıya hiçbir siyasetçisi bu işle ilgilenmedi. Dolayısıyla benim bu işle ilgilenmem gerekiyor diye düşünerek siyasete girdim. Amacımız, Dünya Sağlık Örgütü’nün ofisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açarak, sağlık emekçilerimizin buradaki ofis üzerinden staj ve yurt dışına çıkma imkanlarını sağlamak. Sağlık emekçilerimizin karşılıklı tecrübe aktarımlarını yapmalarını sağlamak. Yani Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve pandemi koşullarının bize vermiş olduğu bu fırsatı ortak üyeliğe çevirmektir” dedi.

Üniversite adasından bilim adası olma statüsüne kavuşmalıyız

Kıbrıs Ulusal Bilimler Akademisi kurmak istediğini belirten Hasgüler, “Üniversite adasıyız ve belli üniversitelerde uluslararası belli yayınlar var ve görevim itibariyle de bunlara hakimim. Kıbrıs Ulusal Bilimler Akademisi bizi üniversite adası olmamızdan, bilim adası olma statüsüne taşıyacak. 2011 yılında bu konuyu geliştirdik ve hazır hale getirdik. Bunun da yüzde ellisi hazır. Bir siyasi idareye bakar. Siyasi vizyona bakar. Bu siyasi vizyonu göremediğim için ortaya çıktım” şeklinde konuştu.

Demokrat Partinin farkını gördüm

Parti disiplini adı altında milletvekillerinin askerleştirildiği söyleyen Hasgüler, “Milletvekillerinin halka değil parti liderlerine sadakat geliştirdikleri bir siyasal sistem içerisindeyiz. Son 3 yıldır mecliste denemediğimiz parti kalmadı. Hepsi 3 yılda nasıl da eskidiler görüyoruz. Bu sistemin Demokrat Parti’de olmadığını gördüm ve milletvekillerinin halkın ve vicdanlarının temsilcisi olması beklentisini hissettim. Fikri bey de samimi dürüst bir insan. Bu sebepten dolayı da Demokrat Parti’den adayım dedi.

AHİM kararıyla Maraş açılabilir

Maraş kanununun çıkarılması gerektiğini savunan Demokrat Hasgüler, “2008 yılında AİHM’de görülen Foka Türkiye davası bizim açımızdan son derece önemli kararlar içeriyor. Bu kararda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemelerinin tanınması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin evrensel hukuk kurallarına uyumlu tüm kararları geçerlidir diyor. Eğer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayalı olarak yasal ve kanunlar çerçevesinde bir takım işlemler de geçerlidir, mahkemeleri de bağımsız ve tarafsızdır diyor. Türkiye Maraş’ın açılmasıyla ilgili gerekli desteği vererek siyasi idare ortaya koymuştur. Burada siyasi idareyi ortaya koyamayan ülkemin siyasetçileridir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir maraş kanunu çıkarılabilir, çıkarılmalıdır. Benim ilk icraatım, bu davaya bağlı olarak Maraş konusunu genel kurulun gündemine getirmek ve kanunun çıkarılmasını sağlamak olacak. Maraş’ı Kıbrıslılar olarak Kıbrıslılar için açacağız. Bu siyasi idareyle olur ama bugünkü siyasi anlayışla olmaz. Tüm siyasi partilerde yeni genç adaylarımız var bu konu aracılığıyla da tüm aday arkadaşlarımıza başarılar dilerim” şeklinde konuştu.