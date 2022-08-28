Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ile görüşen Hasgüler, bu ziyaretten KKTC üniversiteleri için kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nin, Türk devletleri teşkilatı olan Türk Üniversiteler Birliği’nin üyesi ve mevcut dönemin ev sahibi olduğuna dikkat çeken Hasgüler, Prof. Dr. Alparslan Ceylan’la yapılan görüşmede KKTC üniversitelerinin söz konusu teşkilatın olanaklarından faydalanma imkânı sağlanması konusunun ele alındığını kaydetti.

Türk Üniversiteler Birliği’ne, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Özbekistan’ın üye olduğu belirten Hasgüler, KKTC üniversitelerinin birliğe üye ülkelerle değişim programları yapabilmesi için görüş birliğine varıldığını vurguladı.