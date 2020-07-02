Hasgüler: “Pandemi sürecini üniversiteler başarıyla atlattı”

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, beklenmedik şekilde karşı karşıya gelinen pandemi sürecini üniversitelerin başarıyla atlattıklarını kaydetti.

Pandemi dolayısıyla Türkiye’de bulunmak durumunda olan YÖDAK Başkanına vekalet eden YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, pandemi krizinin üniversiteler tarafından başarıyla atlatıldığını vurgulayarak bu konuda açıklamalarda bulundu.

Hasgüler, 2019 Temmuz ayında imzalanan TC-KKTC ek protokolü gereği YÖDAK- MEB işbirliği ile hazırlanan ve bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarının Denetim Tüzüğü”ne göre YÖDAK’ın, 2020 yılı başında başladığı denetimleri pandemi sürecinde de gerekli tüm sağlık koşullarını özenle dikkate alarak devam ettirdiğini belirtti.

“ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÖNÜ AÇILDI”

YÖDAK denetim tüzüğüne göre denetimlerine ilk olarak YÖK tarafından tanınmayan üniversiteler ile başlandığını ifade eden Hasgüler, bu denetimler sonuncunda tarihte ilk kez hazırladığı denetim raporlarını KKTC’deki merciler yanında YÖK ile de paylaştığını kaydetti.

Hasgüler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da gayretleri sonucunda YÖDAK tarafından hazırlanan denetim raporlarının YÖK tarafından dikkate alındığı ve bu üniversitelerin YÖK tarafından da tanınmasının bir nevi önünün açıldığını ifade etti.

“ DİJİTAL EĞİTİM İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI.”

Hasgüler, pandemi dolayısıyla üniversitelerin sürdürdüğü dijital eğitim süreçleri hakkında da bilgi verdi.

Pandemi dolayısıyla Türkiye Yükseköğrenimi gibi KKTC’deki üniversiteler de dijital ortamda eğitime devam etmek durumunda kaldıkları hatırlatan Hasgüler, YÖK ve KKTC Bakanlar Kurulunun kararları ışığında YÖDAK’ın, üniversitelerin dijital ortamda eğitim vermek için gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Bu maksat için pandemi sürecinde oluşturulan ihtisas komisyonu, dijital ortamda verilen eğitimleri 3 kritere göre değerlendirerek YÖDAK’a tavsiye kararlarında bulunduğunu belirten Hasgüler , açıklamasında “Bu vesile ile İhtisas Komisyonunda yer alan üyelere ve öğretim üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İhtisas Komisyonunun tavsiyeleri ışığında YÖDAK, dijital ortamdaki eğitimlerini iyileştirici yönde üniversitelere rehberlik yapmıştır. Üniversitelerin bu yönde gösterdikleri gayret ise takdire şayandır” dedi.

Hasgüler, YÖDAK’ın halen üniversitelere yönelik yerinde denetim çalışmalarına devam etmekle beraber özellikle lisansüstü programların öğretime başlama izni başvurularını değerlendirmeye devam ettiğini de kaydetti.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA”

YÖDAK Başkan Vekili Hasgüler son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri “Öğrenci Dostu Ada” projesine de değindi.

Pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklar ve yeni koşullar karşısında KKTC’yi tercih edilebilecek bir destinasyon haline getirmek için öğrencilere sunulacak imkanları içeren “Öğrenci Dostu Ada” projesinin KKTC ekonomisi için hayati olduğunu ifade eden Hasgüler, bu projeye herkesin sahip çıkması yönünde çağrıda bulundu.