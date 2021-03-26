Hasipoğlu: "Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu benimsemesi sebebiyle seçilmiştir”

Müzakere heyeti üyesi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’taki gücü ve refahı paylaşmayı reddetmesi nedeniyle Kıbrıs’ta federal çözüm müzakerelerinin ‘tükendiğini’ belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, müzakere heyeti üyesi ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ve Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen çevrim içi seminere katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Iain Duncan Smith (Milletvekili), Demokratik Birlik Partisi Avam Kamarası Lideri ve Birleşik Krallık Milletvekili Türkiye 'Partiler Üstü Parlamento Grubu' (APPG) Başkanı Sir Jeffrey Donaldson, İngiltere Kraliyet Yüksek Baro Avukatı Alper Ali Rıza ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 1962-1963 yılları arasında eski Başkan Yardımcısı Dr. Christian Heinze’in katıldığı seminerin moderatörlüğünü Birleşik Krallık eski Bakanı Brooks Newmark yaptı. Seminerde katılımcılar, Kıbrıs sorunu ve yaklaşan 5+BM gayriresmi toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta doğuştan gelen egemen haklara sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçilmesinden sonraki yeni politikasının, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yönünde olduğunu belirtti.

Federasyonun diğer ülkeler için iyi bir model olabileceğini ancak Kıbrıs için uygun bir model olmadığını kaydeden Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle güç ve refahı paylaşmaya hazır olmadıklarını vurguladı. Hasipoğlu, "Yeni liderimiz, iki devletli çözüm vizyonunu benimsemesi sebebiyle seçildi. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı Sayın Tatar'ı seçti," diye konuştu.

Hasipoğlu konuşmasında, Annan Planı'na atıfta bulunarak, Rum tarafının adanın yönetimini Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmadığını söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının maksimalist talepleri ve Kıbrıs Türk halkıyla güç ve refahı paylaşmayı reddetmeleri nedeniyle 2017'de Crans Montana'da çökmüş olan “federal çözüm için müzakereler”in uzun yıllar denendiğini dile getiren Hasipoğlu,“Bütün bunlar bize, iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözümü arama hakkını veriyor” dedi.