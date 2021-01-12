Hasipoğlu: "Erken seçim, taşların yerine oturmasını sağlayacak”

Başbakan Ersan Saner’in, dünkü Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının hemen ardından kürsüye çıkarak erken seçim çağrısında bulunması sonrası gözler yeniden seçim tarihi ve UBP’nin iç hesaplaşmalarına çevrildi.

UBP Genel Sekreterlik görevi için ismi konuşulan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına katılarak merak edilenleri yanıtladı.

Meclis Başkanlığı seçiminin, “bu şekilde bir krize dönüşeceğini ve erken seçim çağrısına kadar varabileceğini” hiç düşünmediğini belirten Hasipoğlu, UBP’nin yetkili organlarının bugün erken seçim ve Meclis Başkanlığı konularını görüşmek üzere toplanacağını ifade etti.

Seçim Yasası’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini, YSK’nın dahil, Yasa’nın mevcut haliyle seçime gidilemeyeceğini söylediğini anımsatan Hasipoğlu, “Bir değişiklik yapmamız gerekecek” dedi.

Meclis Başkanlığı seçimi konusuna değinen Hasipoğlu, Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’da söz konusu seçime ilişkin düzenlemede, ilk 4 tur seçimde salt çoğunluğun arandığını, 5’inci turda ise aranmadığını anımsatan Hasipoğlu, “Seçim beşinci tura kadar gidebilirdi. Ancak o noktada Meclis Başkanı’nın bir kararı var. İkinci turda ret oylarının 26 sayısından fazla olduğu için, tüzüğü tersten okudu ve seçimi erteledi” şeklinde konuştu.

Yeni bir seçim olmaması halinde, mevcut Meclis Başkanlık Divanı’nın göreve devam edeceğini ifade eden Hasipoğlu, “UBP bu konuda da oturup karar verecek. Bir aday gösterilecekse, Pazartesi gününden önce belirlenecek” ifadelerini kullandı.

UBP kurultayında “tamamlanmamış” bir süreç olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Üyenin belirlemek istediği genel başkan, seçilemedi. Pandemi sürecinde, 6 bin 800’e yakın üye sandığa gitti, büyük bir özveri gösterdi. Şimdi dize, ‘bizim oyumuz ne oldu’ diye soruyorlar. Biz ise buna cevap veremiyoruz” dedi.

Kurultayın yarım kaldığını vurgulayan Hasipoğlu, “UBP kendi içinde bir çıkış yolu buldu ama halen daha üye ‘benim oyuma ne oldu’ diye soruyor. Bu oldukça haklı bir soru. Bizim kurultayımızı Ekim ayından önce yapıp, üyenin belirleyeceği genel başkanla yolumuza devam etmemiz gerek” şeklinde konuştu.

“UBP içindeki kırgınlıklar” konusunda konuşan Hasipoğlu, “UBP’de her zaman taşlar yerine oturur. Günün sonunda bir erken seçim gündeme gelecek. Herkes halkın takdirini almaya çalışacak. UBP bu konuda tecrübeli bir partidir. Yoluna devam etme konusunda tecrübeli bir partidir. Erken seçim, taşların yerine oturmasını sağlayacak” dedi.

(Ertuğrul Senova)