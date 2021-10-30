Hasipoğlu Kıbrıs meselesinde herkesi “tek ses tek yürek olmaya” çağırdı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu UBP kurultayında UBP’nin Kıbrıs konusuyla ilgili aldığı kararı okudu ve parti üyelerinin onayına sundu.

Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ortaya koyduğu yeni vizyona işaret etti.

UBP’nin en son Kıbrıs konusuyla ilgili kararını 2008’de aldığını ve o zaman “Federasyon” görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından partinin de desteklediği “İki devletli çözüm modeli, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, uluslararası eşit kabulü temelinde” ortaya konulan resmi pozisyonu işaret etti.

Yeni dönemde iki devlet ve Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliği temelinde resmi pozisyona, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması, Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarların korunması, Maraş konusunda yeni adımların atılmasına destek verdiklerini ifade eden Hasipoğlu, UBP olarak kırmızı çizgilerinin ise Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinde herkesi “tek ses tek yürek olmaya” çağırdı.

Konuşmanın ardından Kıbrıs konusundaki karar oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. UBP Kurultayı’nda Mali Rapor ile Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunu okuyan Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak yeni dönemde ülkeye daha çok hizmet, erken seçimlerde tek başına iktidar ve yerel seçimlerde daha fazla belediye başkanı çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, kurultayda 3 başkan adayı ve 182 parti meclisi adayına da başarılar diledi.