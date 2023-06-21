Haspolat civarındaki kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Haspolat civarında bu akşam saat 20.00’de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 23 yaşındaki Ramazan Amıklı hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nıın verdiği bilgiye göre, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında, Ramazan Amıklı (E-23), yönetimindeki CB 100 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp Sera Tarım önlerinde bulunan reklam tabelasının beton bloğa çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ramazan Amıklı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu kazayla yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarındaki ölü sayısı 23'e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023, 23:21