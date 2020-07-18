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Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak

Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
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Karayolları Dairesi, Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile inşaatın yapıldığı kesimin bugün 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının, Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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