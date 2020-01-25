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Haspolat kavşağı yarın trafiğe kapatılacak

Haspolat kavşağı yarın trafiğe kapatılacak
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 Haspolat kavşağında, devam eden üst geçit projesi çalışması  nedeniyle, inşaatın yapıldığı kesim pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 08:49
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