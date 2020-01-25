Haspolat kavşağı yarın trafiğe kapatılacak

Haspolat kavşağında, devam eden üst geçit projesi çalışması nedeniyle, inşaatın yapıldığı kesim pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs

Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 08:49