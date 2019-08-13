Haspolat Şehitleri anılacak

Haspolat Şehitleri, 15 Ağustos Perşembe günü anılacak.

14 Ağustos 1974’te Haspolat bölgesinde şehit düşen askerler için, 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.30’da “Haspolat Şehitler Anıtı” önünde tören düzenlenecek.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı açıklamada, 14-16 Ağustos 1974 tarihlerindeki Barış Harekatı’nın ikinci aşaması sonucunda, KKTC devletinin egemenlik alanı olan sınırların çizilmiş olduğunu belirtti.

Bayar, Kıbrıs Türk halkının ağır bedeller sonucunda barış ve özgürlük içerisinde, egemen bir halk olarak yaşaması ve ata yadigarı vatan topraklarının korunmasının sağlandığını belirten Bayar, şöyle devam etti:

“Özgürlük uğruna canlarını ve kanlarını bizim için feda eden aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle, gazilerimizi de şükranla ve saygıyla anarız.”