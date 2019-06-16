Haspolat'ta tekne çalındı

Haspolat'ta tekne çalındı

Haspolat’ta Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesinin çalındığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir eğlence yerinin avlusunda bulunan tekne, 1-5 Nisan arasında çalındı. Olayla ilgili olarak H.K. (E-39) tutuklandı.

İSKELE’DE DENETİM

İskele Polis Müdürlüğü tarafından dün bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Trafikte ise 420 araç kontrol edildi, 69 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan dolayı işlem yapıldı.

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