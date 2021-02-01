Haspolat ve Girne'de kesinti

Haspolat ve Girne'de kesinti
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Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 12:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Girne’de de elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar Yalı Mahallesi, Sitera Marin Sitesi Benzinci Bölgesi, Seralar bölgesine elektrik verilmeyecek.

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