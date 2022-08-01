Haspolat ve Gönyeli'de yangın

Haspolat’ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Beton’a ait iş yerinde bu sabah saat 09.45 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, araba lastiklerini parçalamada kullanılan reaktör makinesinin gaz kaçırması sonucu oluşan yangın sonucu reaktör makinesi zarar gördü.

-Gönyeli’deki arazi yangını yakındaki eve sıçradı

Öte yandan, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kumser Apartmanı'nın yanındaki arazide bugün 12.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında, çıkan yangın sonucu apartman yanında atılı bulunan kullanılmayan eski mobilya, ev eşyaları ve atıklar ile zemin katta bulunan alçıpanlar ve üst kattaki dairenin balkonunda asılı bulunan halı ile daireye ait pencerenin yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Her iki yangın da İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturmalar sürüyor.