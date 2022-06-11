Haspolat’ta ölümlü kaza… Hakkı Afşin hayatını kaybetti

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Haspolat köyü civarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre saat 07.30 civarındaki kazada, Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın (E-19) yönetiminde Gazimağusa istikametine seyreden JR 028 plakalı araç, Haspolat’ta Ergüden Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda bulunan yaya Hakkı Afşin’e (E-62) çarptı.
Afşin kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.