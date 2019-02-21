Hastaneye oda yaptıran Oğuz'a plaket

Hastaneye oda yaptıran Oğuz'a plaket

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümüne, 2016 yılında vefat eden eşi Sunay Oğuz adına oda yaptıran Özeş Oğuz'a teşekkür plaketi verildi.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, Özeş Oğuz’a teşekkür plaketi Başhekim Adil Özyılkan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Cenk Soydan tarafından verildi.

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