Hatay ile Girne Belediyeleri arasında protokol

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kentler arasında imzalanan kardeşlik protokolleri, halkların kaynaşmasına ve dayanışmasına önemli katkı sağlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Hatay’dan Kuzey Kıbrıs’a yerleşenlerin bulunduğunu ve iki ülke arasında özel ilişkiler olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Girne ile Hatay şehirleri arasında imzalanan protokolün, hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyük değer kazanan yerel yönetimlerin, genel anlamda ülkelerin kalkınması ve tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Tatar, kentler arasında imzalanan kardeşlik protokollerinin; kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gelişmesine, halkların kaynaşmasına ve dayanışmasına önemli katkı sağladığını belirtti. Protokolün ardından, Girne ve KKTC’nin Hatay’da kalıcı olarak tanıtılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay ve Girne arasında deniz ulaşımının oluşturulması yönündeki çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını temenni etti.

KKTC’nin, gücünü Anavatanı Türkiye’den aldığını anımsatarak, havayolu seferleri yanında, Hatay ve Girne arasında deniz taşımacılığı faaliyetlerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Tatar, bu iletişimin kurulmasıyla Hatay ile ekonomik, kültürel ve sosyal bağların da gelişeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, imzalanan protokol ile Hatay ve Girne’de yaygın olarak yapılan zeytinciliğin de geliştirileceğine inanç belirtti.

KKTC’de bütün siyasi engellemeler ve izolasyonlara rağmen, kültürüyle insanıyla ve ekonomik alanda yatırım yapan girişimcileriyle büyük bir dinamizm olduğunu kaydeden Tatar, iki şehir arasında önemli bağlar oluşturacak protokole şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yakın coğrafyayı paylaşan şehirler arasında imzalanacak protokolle, iki şehir ve insanlarının, ekonomik, kültürel, sosyal, tarihi, birikimlerini ve her iki kent için çok önemli bir ürün olan zeytin, zeytin ağaçları, tarım teknikleri, zeytin ve yan ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşacağına inanç belirtti.



Nüfusu 2 milyon üzerinde olan Hatay ile 100 bin olan Girne’nin, birçok alanda iş birliği ve tecrübe paylaşımında bulunmasına olanak yaratacak kardeş şehir protokolünün, Girne’ye büyük kazanımlar yaratacağına inanç belirten Güngördü, bu imkânı yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkürlerini sundu.SAVAŞHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da, yerel yönetimlerin birbirleriyle yakınlaşması, temas kurarak tecrübe paylaşımında bulunmasının, karşılıklı fayda yaratacağına vurgu yaparak, bu bağları kurarak, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik birçok alanda birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi.Dünyada artık “yerelden kalkınma, yereldeki imkânları maksimum seviyede kullanarak, bir şehre değer katma” trendinin ön planda olduğunu belirten Savaş, bunun Avrupa’nın bugün ulaştığı pozisyonda önemli bir yeri olduğunu kaydetti.Savaş, merkezi hükümetlerin yereli çalışırken makro seviyede bakış açısıyla hareket ettiğini ancak yerel yöneticilerin konuyu daha mikro seviyede görerek, o ilçenin artıları, beklenti ve imkanlarını göz önünde bulundurarak, yerel halkla iş birliği içinde kente ivme kazandıracak, maksimum kazancı elde edecek projeleri düşünmek zorunda olduğunu söyledi. Savaş, şehirlerine bu perspektifle bakarak geleceğe taşımak isteyen belediyelerin iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.İmzalanan protokolle, Girne belediyesi ile karşılıklı güzle bir iş birliği sağlanacağına inanç belirten Savaş, her iki tarafın bu protokolü kendi şehirlerinin refahı için değerlendireceğini dile getirdi.CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun, KKTC’nin her alanda geliştirilmesine katkı sağlanması talimatıyla, CHP’li Belediye başkanları olarak, 3 gündür ülkedeki belediyelerle temaslarda bulunduklarını belirten Savaş, kurulacak iş birlikleriyle, 2 ülke arasında yüzyıllardır var olan kardeşlik bağlarının güçleneceğine ve KKTC’nin bağımsızlığına katkı sağlanacağını ifade etti.Protokolün ardından ilk faaliyet olarak Nisan ayında açılacak Botanik Expo’da KKTC Bahçesi oluşturarak Kıbrıs Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir mutfak oluşturacaklarını dile getiren Savaş, Hatay’da KKTC’nin bundan böyle daha fazla tanıtılacağını kaydetti.