Hatipoğlu’nun “Dünya Uyuşturucu Kullanımı Mücadele Günü” mesajı…

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı Mücadele Günü” mesajında, hedeflerinin, bağımlılık sorunu yaşayan bireylere ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlayarak; yeniden hayata kazandırılmaları olduğunu vurguladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olarak belirlediği anımsatıldı.

Birleşmiş Milletlerin “Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü” olarak ilan ettiği bugüne dair, yıllardır, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından organize edilen kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler aracılığıyla halkın uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu “26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü” için yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı konusunda özellikle çocuk, ergen ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti. Açıklamada, önleyici çalışmaların önemi ve Başkanı olduğu Komisyon’un bu alanda yürüttüğü çalışmalarla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu psikologları, iyileşme danışmanları, çalışanları ve katkı koyan gönüllülerle iş birliği içinde yürütülen önleme çalışmaları, psikososyal destek programları, bilimsel çalışmaları ve araştırmaları projelerini hatırlatan Hatipoğlu, “ Uyuşturucu madde, internet kullanımı, bilgisayar oyunları, kumar ve alkol bağımlılıklarıyla mücadele çerçevesinde seminerler, bilinçlendirme organizasyonları, gençlerimize madde ve madde bağımlılığından uzak durmalarıyla ilgili, tedbir amaçlı alınacak yol ve yöntemler ve ayrıca Alo 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek hattıyla 7/24 psikolojik destek sağlandıklarını, vurguladı.

Hatipoğlu, her türlü bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlara Sosyal Uyum Merkezindeki psikososyal destek programları ve alternatif faaliyetlerle, yeniden hayata tutunabilmeleri adına destek olunduğunun altını çizdi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonuna başvuran, bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylere ve ailelerine destek verdiklerini sözlerine ekleyen Hatipoğlu, Her bölgede birlik olmuş Mahalle Anneleri (MANNE PROJESİ) çatısı altında önleme çalışmaları yapıldığını anlattı.

Bağımlılığın oluşması durumunda rehabilitasyon aşamasında da mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Hatipoğlu, “Bağımlılığın oluştuğu durumlarda da Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin 7’den 77’ye ihtiyaç duyan herkesin ALO 1191 Danışma ve destek hattıyla 7/24 elinden tutuyoruz” dedi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hatipoğlu, şunları kaydetti:

“Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak bağımlılık sorunu yaşayan bireylere ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlayarak; yeniden hayata kazandırılmalarını hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla bağımlılıklarından kurtulan, hayata yeniden başlayan bireyleri görmek, ailelerinin sevincine tanıklık etmek bizim için büyük mutluluk. Bugüne kadar madde bağımlılığı sorunu yaşayan birçok vaka başvurdu ve bizden aldıkları destekle bağımlılıktan uzak bir yaşama adım attı.”