 “HAVA AÇIK EN YÜKSEK SICAKLIK 35 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK”

 “HAVA AÇIK EN YÜKSEK SICAKLIK 35 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK”

 Meteoroloji Dairesi  27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığının genellikle 32 – 35 derece olmasının beklendiğini bildirdi. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava açık az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle İç kesimlerde 32 – 35 derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek

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