 “HAVA AÇIK EN YÜKSEK SICAKLIK 35 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK”

Meteoroloji Dairesi 27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığının genellikle 32 – 35 derece olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle İç kesimlerde 32 – 35 derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek