Meteoroloji Dairesi 27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığının genellikle 32 – 35 derece olmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava açık az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle İç kesimlerde 32 – 35 derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek
“HAVA AÇIK EN YÜKSEK SICAKLIK 35 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK”
Meteoroloji Dairesi 27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığının genellikle 32 – 35 derece olmasının beklendiğini bildirdi.
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