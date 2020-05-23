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Hava bugün hangi bölgede kaç derece?

Hava bugün hangi bölgede kaç derece?
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Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 10:12
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