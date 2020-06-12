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Hava bugün hangi bölgede kaç derece?

Hava bugün hangi bölgede kaç derece?
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“Yalanı, haber kisvesi altında 56 ay sonra tekrarlamak...
“Yalanı, haber kisvesi altında 56 ay sonra tekrarlamak...
  1. Kıbrıs
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