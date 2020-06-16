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Hava bugün hangi bölgede kaç derece?

Hava bugün hangi bölgede kaç derece?
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Yine ölümlü trafik çarpışması! Motosiklet sürücüsü...
Yine ölümlü trafik çarpışması! Motosiklet sürücüsü...
  1. Kıbrıs
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