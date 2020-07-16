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Hava bugün nasıl olacak?

Hava bugün nasıl olacak?
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Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
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