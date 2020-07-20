Hava bugün nasıl olacak?

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Kıbrıs
20 Temmuz 2020 Pazartesi 06:54
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Tel: 03922272350
Lefkoşa
SEROL ECZANESİ
Tel: 03922272064
Lefkoşa
GİZEM BEHLÜL ECZ
Tel: 0392 223 45 75
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Girne
Aşar Karaoğlanoğlu ECZ
Tel: 0392 822 38 85
Gazimağusa
ÖZNERGİS ECZANESİ
Tel: 0392 365 24 92
Gazimağusa
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Tel: 03923663915
Güzelyurt
GİLANLI ECZANESİ
Tel: 03927144790
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 03922323500
Alt Mesarya
HOCANIN ECZANESİ
Tel: 03923978222
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
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