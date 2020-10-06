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Hava bugün nasıl olacak?

Hava bugün nasıl olacak?
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SIRADAKİ HABER
Alsancak'ta 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Alsancak'ta 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
  1. Kıbrıs
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