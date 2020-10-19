ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Hava bugün nasıl olacak?
Kıbrıs
19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 19 Ekim 2020
Kıbrıs
Haspolat yakınlarında kaza...1 kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs
Erdoğan: "Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu"
Kıbrıs
Seçime katılım oranı yüzde 67.29 oldu
Kıbrıs
Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Tatar'ın özgeçmişi
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan tebrik
UBP'liler Sarayönünde
Gazeteciler Birliği'nden tepki
Darp zanlısı tespit edilerek tutuklandı
HP Parti Meclisi üyesi Burak Güler,partiden ve parti...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
Tel: 03922280909
Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Tel: 0392 224 04 15
Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
Tel: 03922281478
Girne
BARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928218410
Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Tel: 03928161213
Gazimağusa
MAĞUSA ECZANESİ
Tel: 03923651920
Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
Tel: 03923656911
Güzelyurt
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Tel: 0392 714 21 93
İskele
NALAN ECZANESİ
Tel: 03923714006
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Facebook
42.4B
Twitter
6.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE