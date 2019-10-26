Hava bugün nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanınaz bulutlu zamana parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 24-28 derece dolaylarında seyredecek