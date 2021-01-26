ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Hava bugün nasıl olacak?
Kıbrıs
26 Ocak 2021 Salı 06:51
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
WhatsApp gizlilik politikası değişikliği planından...
2
Putin’den ‘1,4 milyar dolarlık saray’ iddialarına...
3
Uygun yüksekliğe konulmayan el dezenfektanları...
4
DSÖ’den “Covid-19 aşıları yoksul ülkelere...
5
Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
6
Dikmen'de aşılama yapılacak
7
İngiltere’de Soğuk Savaş sığınağı 250 bin...
Dikmen'de aşılama yapılacak
Kıbrıs
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 26 Ocak 2021
Kıbrıs
Saner: "Üst Komite yeniden değerlendirecek"
Kıbrıs
Tatar, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Kıbrıs
Güneyde 2 can kaybı daha yaşandı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Vadili'de kesinti
KKTC'de 370 mağara var
Süt tankerleri satışa sunulacak
MDP, Hükümeti göreve çağırdı
“İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmeli”
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 03922271664
Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
Tel: 03922276549
Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
Tel: 03922238675
Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
Tel: 03928151025
Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
Tel: 05338575494
Gazimağusa
ASLI EREN ECZANESİ
Tel: 0392 366 47 47
Gazimağusa
EMİR ECZANESİ
Tel: 0392 365 54 54
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 03927147052
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
ULUS ECZANESİ
Tel: 03927277649
Facebook
43.2B
Twitter
7B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
WhatsApp gizlilik politikası değişikliği planından...
Dünya
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE