Hava bugün nasıl olacak?

Hava bugün nasıl olacak?
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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu
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