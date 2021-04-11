Hava bugün nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 11 Nisan 2021 Pazar 09:06
- Kıbrıs Genç Tv
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
Tel: 03922271457
Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
Tel: 03922281478
Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
Tel: 0392 223 70 88
Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
Tel: 03928152248
Girne
TÖREN ECZANESİ
Tel: 03928154043
Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Tel: 03923655594
Gazimağusa
MAĞUSA ECZANESİ
Tel: 03923651920
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Tel: 03927141190
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
VADİLİ ECZANESİ
Tel: 03923977733
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Tel: 7278 500