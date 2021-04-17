Hava bugün nasıl olacak?

Hava bugün nasıl olacak?
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Oktay: "Vicdanları yaralamıştır"
Oktay: "Vicdanları yaralamıştır"
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