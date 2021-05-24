Hava bugün nasıl olacak?

Tatar, AKP Gençlik Kolları yönetimini kabul etti

HP, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Polis Genel Müdürlüğüne...

CTP: "Esnafın nefes alabilmesi için kapıları...

Arap Birliği Örgütü Genel Sekreteri ile görüştü

Rum Lider: "Erdoğan yeni bir krize neden oldu"