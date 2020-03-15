Hava bugün nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 15 Mart 2020 Pazar 07:15
- Kıbrıs Genç Tv
1 Koronavirüs, öpüşerek ya da direkt cinsel ilişkiyle... 2 Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki... 3 Erhurman: "Vakit kaybetmeden AB ile Temasa geçilmeli" 4 Eczanelere aynı anda en fazla üç kişi girebilecek 5 Marketlerde koronavirüs izdihamı devam ediyor 6 Kuzeyde vaka sayısı 6 oldu 7 Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar uyarıyor: "Evde... 8 Armağan Candan:"İngiltere'den gelişlere... 9 Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında 10 Güney Kıbrıs'tan geçiş kapılarında düzenleme
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 03922271664
Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Tel: 03922231210
Lefkoşa
BALIN ECZANESİ
Tel: 03922231813
Lefkoşa
HAZAL REİS ECZANESİ
Tel: 03922286505
Girne
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Tel: 03928152069
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Tel: 05338627656
Gazimağusa
KARAKOL ECZANESİ
Tel: 03923656519
Gazimağusa
ECE ECZANESİ
Tel: 03923663846
Gazimağusa
GÜZER ECZANESİ
Tel: 05338740374
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Tel: 03927143005
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Tel: 03927141894
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
İskele
Mehmet İlban Eczanesi
Tel: 0392 371 23 66
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 03922323500
Alt Mesarya
MEHMET HOCA ECZANESİ
Tel: 05338733098
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338325742
Lefke
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Tel: 7237 997
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 03927277646